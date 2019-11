Die Kasa (Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit) der Diakonie Kulmbach bietet am Dienstag, 3. Dezember, wieder den Mittagstisch "Auf Rädern zum Essen" für ältere Menschen im evangelischen Gemeindehaus, Goethestraße 11a, an. Es gibt Leberklößchensuppe, Gansbrust mit Klößen und Rotkohl und als Dessert Kompott. Beginn ist um 10.30 Uhr mit einem kleinen Vorprogramm: Katrin Geyer, Redakteurin der Bayerischen Rundschau, erzählt über Erfahrungen und Erlebnisse beim "Burggeflüster". Daran anschließend folgt eine kurze Andacht mit Pfarrer Winkler, Petrikirche. Gegen einen geringen Beitrag kann auch ein Fahrdienst gestellt werden. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 29. November, in der Geschäftsstelle der Diakonie, Klostergasse 8, oder telefonisch unter 09221/9292-0 möglich. red