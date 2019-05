Die kirchliche allgemeine Sozialarbeit der Diakonie Kulmbach lädt Senioren am Dienstag, 4. Juni, wieder zu einem Mittagstisch unter dem Motto "Auf Rädern zum Essen" im Gemeindehaus in der Goethestraße ein. Serviert werden eine Eierstichsuppe, Sauerbraten mit Semmelknödel und Apfelrotkohl und ein Fruchtcocktail. Im Vorprogramm ab 10.30 Uhr liest Pfarrer i. R. Klaus Kuhrau Kulmbacher Kirchengschichtla vor. Gegen einen geringen Beitrag kann auch ein Fahrdienst gestellt werden. Anmeldung bis 29. Mai in der Geschäftsstelle der Diakonie, Klostergasse 8, oder unter Telefon 09221/92920. red