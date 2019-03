Auf Rädern zum Essen

Die Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit (Kasa) der Diakonie Kulmbach lädt am Dienstag, 2. April, wieder zu einem Mittagstisch im evangelischen Gemeindehaus in der Goethestraße 11a in Kulmbach ein. Als Vorspeise gibt es Gemüsesuppe, das Hauptgericht ist Hackbraten mit Kartoffeln und Kohlrabigemüse; als Nachtisch wird Quarkspeise mit Früchten serviert. Beginn ist um 10.30 Uhr mit dem Vorprogramm: Redakteurin Katrin Geyer berichtet über ihre Arbeit bei der Bayerischen Rundschau. Gegen einen geringen Unkostenbeitrag kann auch ein Fahrdienst gestellt werden. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 29. März, in der Geschäftsstelle der Diakonie (Klostergasse 8) oder unter 09221/92920 möglich. red