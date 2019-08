Am Montagmorgen kam es auf dem Tattersall-Parkplatz in Bad Kissingen zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Ein Pkw-Fahrer übersah eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von 7200 Euro. Verletzt wurde aber niemand. pol