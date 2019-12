Auf offener Straße Prügel bezogen

Ein 22-Jähriger wurde am frühen Sonntagmorgen im Ortskern auf offener Straße von zwei ihm unbekannten Personen grundlos attackiert, wobei einer der beiden ihm in das Gesicht schlug. Diese Person beschrieb er als mittelgroß bis klein mit fülliger Statur. Ihm fiel auf, dass beide Personen Polnisch gesprochen haben. Zeugen der Tat oder der Tatverdächtige selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion in Lichtenfels in Verbindung zu setzen.