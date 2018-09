Auf nasser Straße krachte es

Nach Polizeiangaben aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn kam am Dienstagnachmittag ein Skoda-Fahrer aus Bad Kissingen auf der Autobahn A 71, kurz vor der Anschlussstelle Schweinfurt-West in Richtung Erfurt, ins Schleudern. Der Pkw stieß gegen die Mittelschutzplanke und rollte zurück in Richtung rechten Fahrstreifen. Dort fuhr zur gleichen Zeit ein Sattelzug, der trotz Vollbremsung einen weiteren Zusammenstoß mit dem Pkw nicht vermeiden konnte und den Skoda noch einige Meter vor sich herschob. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer des Skodas leicht. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 22 500 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck. Für die Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der Fahrbahn befanden sich Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Niederwerrn vor Ort. Um ein "Aufschwimmen" der Fahrzeuge zu vermeiden, muss bei Regen die Geschwindigkeit reduziert werden. Zudem müssen bei Reifen immer ausreichende Profiltiefen vorhanden sein, schreibt die Polizei weiter. pol