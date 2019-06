Eine 23-jährige BMW-Fahrerin, die Sonntagabend die Kreisstraße von Vorra in Richtung Weiher fuhr, geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schlingern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Fahrzeug saßen noch drei Mitfahrer. Der Pkw rutschte in den Graben. Die 21-jährige Beifahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am BMW, der nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Schaden von 5000 Euro.