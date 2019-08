Auf nach Afrika

Leserfoto Früher häufige Gäste, haben sich Störche im Maintal rar gemacht. Dass 2014 auf dem Gebäude des Haßfurter Landratsamtes eine Nisthilfe montiert wurde, hat bis jetzt keine Früchte getragen. Ein brütendes Storchenpaar hat sich nicht eingefunden. Höchstens auf eine kurze Rast lässt sich Meister Adebar hier nieder. Wie im Frühjahr 2017 machten jetzt wieder vier Störche Rast in Zeil. Unser Leser Wolfgang Seuß reagierte schnell und schoss Bilder. So klappte es, zwei Störche auf dem Flutlichtmasten am Sportplatz Birkenweg zu erwischen.