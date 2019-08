Nach Unfall nicht angehalten: Auf dem Parkplatz des Kaufland-Einkaufsmarktes in der Steubenstraße kam es am Freitag gegen 15.40 Uhr, zu einer Unfallflucht. Den Angaben zufolge parkte der Fahrer eines schwarzen Mercedes B-Klasse rückwärts aus einer Parklücke aus und stieß dabei gegen einen VW Golf, fuhr dann aber weg. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol