Auf jüdischen Spuren in Forchheim

Die Vorsitzende der Kolpingsfamilie Forchheim, Maria Weber, konnte rund 50 Besucher und den Referenten Rolf Kießling am Forchheimer Rathaus zu einem Stadtspaziergang auf jüdischen Spuren durch Forchheim begrüßen.

Der Buchautor und pensionierte Gymnasiallehrer Rolf Kießling begann die Runde an der Gedenktafel für die verstorbenen Forchheimer Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Unter diesen Gefallenen befinden sich auch vier Männer mit jüdischem Glauben.

Über mehrere Stationen, bei denen Kießling auf sehr informative und kurzweilige Art über das jüdische Leben in Forchheim und die jüdischen Mitbürger berichtete, ging es zum Gedenkstein für die gesprengte Synagoge in der Wiesentstraße. Der Rundgang durch die Stadt endete hier mit dem Vorlesen der Namen der 14 Juden, die während der Naziherrschaft in ein Lager abtransportiert wurden.

Besuch in Ermreuth

Die Kolpingsfamilie wird am 21. Juli die Synagoge in Ermreuth besichtigen. Bei Interesse kann man sich im Internet unter www.kolping-forchheim.deoder bei der Vorsitzenden Maria Weber informieren. red