Auf in die Musikwelt

Seit Beginn des Schuljahres laufen die Vorbereitungen für das große Jubiläumskonzert zum 30. Geburtstag der Kreismusikschule Bamberg. Mehr als 300 Musikschüler stürmen am Sonntag, 26. Mai, um 16 Uhr die Bühne des Joseph-Keilberth-Saals in der Konzerthalle Bamberg.

Die Kreismusikschule Bamberg ist mit jährlich 3200 Schülern die größte Musikschule in Oberfranken. Insgesamt 48 diplomierte Lehrkräfte unterrichten an 68 Unterrichtsstätten im Landkreis Bamberg.

Beim Generalprobentag in der Realschule Hirschaid waren bei den Musikschulkindern die Vorfreude und Spannung auf das große Konzert spürbar. Voller Eifer studierten sie ihre Aufführung, die zunächst nur in den Unterrichtsorten im Landkreis geübt worden waren, im großen Tutti ein.

Konzentriert bei der Sache

Die Ensembleleiter, allen voran Ina Hesse, waren begeistert, wie konzentriert die kleinen Künstler musizierten. Passend zum Tag der Europawahl treten die Akteure unter dem Motto "Mit Musik durch Europa" auf.

Den Aufbruch gestalten die Kinder aus den Kooperationsprojekten "Jedem Kind ein Instrument" und den Klassen der Elementaren Musikerziehung mit Reiseliedern aus Slowenien und Dänemark. Mit einem Klarinettenchor jetten die jungen Musiker nach Skandinavien, bevor Hunderte von Saiten auf Harfen und Celli ihre Reise nach Österreich antreten.

Vereinigte Blockflöten

Die jungen und fortgeschrittenen Blockflötenspieler haben sich für das Jubiläumskonzert zu einem großen Blockflötenorchester vereint und geleiten die Zuhörer mit großen und kleinen Blockflöten von Holland bis Norwegen. Das Gitarrenorchester unter der Leitung von Frank Bochmann entführt mit der Komposition "Asturias" von Isaac Albeniz nach Spanien.

Michael Botlik navigiert das Jubiläumsblasorchester mit dem Werk "Return to Ithaka" auf den Spuren von Odysseus nach Griechenland. Die jungen Tastenkünstler musizieren mit vier und fünf Händen auf dem Flügel Hochzeitslieder von György Ligeti aus Ungarn. Mit dem Akkordeonorchester geht die Reiseroute über England Richtung Osten ins Baltikum und in die Ukraine.

45 Spielerinnen stark präsentiert sich ein reines Querflötenorchester. Unter der Leitung von Liudgard Schmidmeier erklingt die moderne Komposition "Zig Zag Zoo" des Engländers Ian Clark. Mit portugiesischen Marimbaklängen verabschiedet sich der langjährige Förderklassenschüler Felix Graser von der Bühne der Kreismusikschule.

Was könnte besser Schweden verkörpern als Songs der bekannten Gruppe ABBA. Der Kammerchor "audida" geleitet das Publikum in die Glitzerwelt der 80er Jahre mit den Hits "SOS" und "Thank You For The Music".

Das Musikschulorchester reist mit Bizets Musik aus der Oper "Carmen" nochmals in die Grenzregion von Frankreich nach Spanien. Bei der finalen Europahymne "Ode an die Freude" sind alle zum Mitsingen eingeladen.

Ausstellung im Foyer

Als Reiseleiter für diese Europatournee konnte der bekannte Schauspieler Martin Neubauer gewonnen werden, den zwei Musikschulkinder begleiten. Dass die Kinder der Kreismusikschule neben musikalischen auch gestalterische Fähigkeiten besitzen, zeigt die Bilderausstellung, die die Besucher im Foyer der Konzerthalle bewundern können. Der Eintritt zum Konzert ist frei. red