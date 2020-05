Auf Hof mit vielen Tieren

Eigentlich sollte es am Samstag, 2. Mai, in Hofstetten ein großes Fest geben, denn Josef und Waltraud Klemm feiern an diesem Tag im Stadtteil von Königsberg ihre goldene Hochzeit. Doch die Coronakrise hat dem Jubelpaar einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Bei der Kirchweih

Vor über 50 Jahren haben sich die Wege von Josef und Waltraud zum ersten Mal gekreuzt. Und wie so oft in der damaligen Zeit, war es auf der Kirchweih in Eschenau, als sie sich kennenlernten. Waltraud ist eine geborene Persch und kommt aus Westheim. Sie hatte vier Geschwister. Der Heimatort von Josef Klemm ist Hofstetten. Dort ist er in einer Familie mit elf Kindern aufgewachsen. Bald wurde geheiratet. Fünf Kinder sind aus der Ehe hervorgegangen. Inzwischen hat sich die Familie noch um sieben Enkelkinder vergrößert.

Josef Klemm absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Landwirt. Nachdem er diese abgeschlossen hatte, arbeitete er bis zum Erreichen des Rentenalters bei der Firma Kugelfischer in Ebern.

Waltraud Klemm war in all den Jahren die geschätzte Hausfrau und Mutter. Zusätzlich versorgte sie die Landwirtschaft.

Viele Jahre setzte sich Josef Klemm auch als Ortssprecher für seinen Heimatort ein. Vom 1. Mai 1984 bis 30. April 1990 und vom 1. Mai 2002 bis 30. April 2014 hatte er jeweils dieses Amt inne.

Jetzt verbringen beide ihren Alltag bei ihrem Sohn Wolfgang und dessen Familie auf ihrem Hof mit vielen Schafen. 500 Schafe und 40 Ziegen werden zurzeit dort versorgt und auch oft in der freien Natur behütet. Oft ist Josef Klemm mit seinen Tieren unterwegs. Die Schafe und Ziegen hütet er mit viel Leidenschaft und Tierliebe. Seine Frau hilft im Stall und kümmert sich um den Haushalt.

Viele gute Wünsche

Josef und Waltraud Klemm strahlen immer übers ganze Gesicht, wenn sie ihre Enkel sehen. Sie und natürlich alle Verwandten, Bekannten und Freunde gratulieren zum Ehrentag von ganzem Herzen und wünschen weiterhin alles Gute und vor allem noch etliche gesunde Jahre.

Das wünschen sich Josef und Waltraud Klemm auch selbst und hoffen auf ein schnelles Ende der Corona-Pandemie. Vielleicht kann dann die geplante große Feier nachgeholt werden.