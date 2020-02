Auf höhere Übertragungsrate angewiesen

Die Firma EMCC Dr. Rašek mit zwei Standorten in Moggast und Unterleinleiter mit rund 100 Arbeitsplätzen zählt zu den Weltmarktführern beim Testen, Prüfen und Zertifizieren von Geräten hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit, elektrischer Sicherheit, Funk und Umweltsimulation. Geprüft wird eigentlich alles, was elektrisch betrieben wird oder funkt: von der Boeing 777x bis zum Handy.

Stephan Thomae, der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion und Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium der Bundesnachrichtendienste, informierte sich mit Kommunalwahlkandidaten der FDP und des Bürgerforums Ebermannstadt über die Marktsituation und fragte nach der Vereinheitlichung von Standards.

Dies war das Stichwort für die kaufmännische Geschäftsführerin Nathalia A. Rašek-Abach, auf die Hindernisse einzugehen, die die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens einschränken. Sie kritisierte, dass die Zuständigkeit der deutschen Behörden, die wiederum der Firma EMCC die Akkreditierungen, Anerkennungen und Zulassung erteilen bzw. bestätigen müssen, unklar sei, weil im Ceta-Abkommen - die Wirtschafts- und Handelsvereinbarungen der EU mit Kanada -, welches in Deutschland immer noch in dem für die Zertifizierungsstellen relevanten Teil nicht ratifiziert ist, vergessen wurde, die bisher vorhandenen Vereinbarungen zwischen der EU und Kanada fortzuführen. Dies führe zu einer zeitlichen Verzögerung.

Mit Blick auf den Standort in der Fränkischen Schweiz wünscht sich die Eigentümerin des 100 Prozent im Privatbesitz befindlichen Unternehmens eine höhere, zuverlässige Übertragungsrate ins Internet zu wirtschaftlichen Konditionen. So stünden der Firma im Moment symmetrisch nur zehn Mbits zur Verfügung, Gigabits scheinen unerreichbar. Der LTE-Mobilfunkstandard sei im Büro in Moggast nicht praktikabel nutzbar.

Die stellvertretende Kreisvorsitzende der FDP, Franka Struve-Waasner, und Bürgermeisterkandidatin Antje Müller vom Bürgerforum Ebermannstadt dankten für die Betriebsbesichtigung und Informationen über die Firma EMCC. red