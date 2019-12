Auf Herbergssuche

Herzogenaurach — Vor dem Weihnachtsfest ist bei der Krippe in der Stadtpfarrkirche von Herzogenaurach für die Krippenfreunde am vierten Adventswochenende noch ein Umbau angesagt.

Als erstes waren die Aktiven damit beschäftigt, die Gebäudekulisse umzustellen. Die Bestandteile müssen für die Herbergssuche und die Volkszählung zum großen Teil neu arrangiert werden.

Schwere Gebäudeteile

Neben den Gebäuden, an denen Maria und Josef vergeblich um eine Herberge anklopfen, wird bereits ein Bergmassiv aufgestellt, in dem bei der nächsten Umgestaltung die Geburtsszene in einer Höhle dargestellt wird.

Mit dem Vorsitzender der Krippenfreunde, Hans Schmitt, hatten zahlreiche Helfer die Aufgabe übernommen, die sperrigen und schweren Gebäudeteile aus dem Depot im Dachboden der Kaplanei in die Kirche zu bringen und aufzubauen.

Die Gebäude der Krippe sind inzwischen komplett auf LED-Leuchten umgerüstet, was weniger Strom verbraucht und außerdem die Entzündungsgefahr mindert. Erst nachdem die Gebäudeteile installiert waren, konnten die Figuren und ihre Accessiores von Karin Andree und ihren Unterstützerinnen aufgestellt werden.