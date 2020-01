Auf hellen Pfaden rund um Leienfels

Am Lichtmesstag, 2. Februar, ab 9 Uhr, bietet die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin Melanie Schulz eine knapp dreistündige Wanderung auf zum Teil historischen Pfaden rund um Leienfels an, bei der an ausgesuchten Plätzen das nun deutlich zunehmende Licht besonders begrüßt wird. Anmeldung ist bis Samstag erbeten unter Telefon 09244/982944 (AB). red