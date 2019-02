Zu einem weiteren Vorbereitungsspiel haben die Bayernligafußballer der DJK Don Bosco Bamberg am Samstag den Regionalligisten 1. FC Nürnberg II auf der Rudi-Ziegler-Sportanlage empfangen. Es entwickelte sich trotz des torlosen Ausgangs ein intensives und schnelles Freundschaftsspiel auf gutem Niveau. Unter den rund 150 Zuschauern war auch Ex-Club-Trainer Michael Köllner, der seinem Schwiegersohn zuschaute.

Die DJK Don Bosco spielte gut mit und ließ in der Defensive nichts anbrennen gegen die pfeilschnellen Spieler des Clubs. Die Nürnberger bestimmten zwar in der ersten Hälfte phasenweise das Spiel, konnten sich aber nicht entscheidend durchsetzen gegen die gute Defensive der DJK. In der 41. Minute wurde Johannes Rosiwal gut in Szene gesetzt, jedoch scheiterte er aus acht Metern am Torwart der Gäste. Eine gute Flanke von links brachte auch nicht den gewünschten Erfolg, als Sayko Trawally in der 43. Minute in guter Position einen Kopfball am Tor vorbeiköpfte.

Nach dem Wechsel erhöhte der "kleine" Club das Tempo und drängte auf den Führungstreffer. In der 52. Minute hatte Leon Heinze in guter Position eine dicke Chance, die jedoch Michael Edemodu im Tor der DJK zunichte machte. Gästekapitän Erik Engelhardt lief in der 63. Minute plötzlich alleine aufs DJK-Tor zu, er scheiterte aber am glänzend reagierenden Edemodu.

Der gastgebende Bayernligist hielt aber weiter voll dagegen und verlangte dem Regionalligisten alles ab. Das Spielgeschehen spielte sich meist im Mittelfeld ab. In der 74. Minute setzte sich Dominik Steczyk schön durch, doch seinen Schuss aus kurzer Distanz wehrte wiederum Edemodu ab. In der Schlussphase des fairen Spieles schenkten sich beide Mannschaften nichts und spielten weiter aggressiv und nach vorne. Zu einem Torerfolg reichte es aber für beide Teams nicht mehr.

DJK-Trainer Mario Bail war nach dem Spiel vollauf zufrieden mit dem Test gegen den "kleinen Club", denn die Formkurve zeigte deutlich nach oben bei der DJK Don Bosco Bamberg. Der letzte Test des Bayernligisten ist am Samstag, 23. Februar, gegen den Landesligisten FC Coburg, bevor es zum ersten Punktspiel der Bayernliga-Frühjahrsrunde nach Ansbach geht. mk DJK Don Bosco Bamberg: Glos (46. Edemodu) - Niersberger (85. Thomann), Jessen, Esparza, Hümmer (73. Zoumbare), Haaf, (62. Schmoll), Wunder, Müller, Trawally (89. Baumgärtner), Hoffmann (55. Spies,), Rosiwal (86. Eckstein) / 1.FC Nürnberg II: Vasij - Heinze (77. Schimmel), Grimmer, Medic, Kraulich, Engelhardt, Steczyk (80. Stoßberger), Harlass, Schleimer, Freitag (58. Mouhaman), Nürnberger / SR: Schwarzmann (Scheßlitz) / Zuschauer: 150