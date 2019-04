Auf geparktes Auto aufgefahren

Eine junge Pkw-Fahrerin übersah am Freitagmorgen ein in Herreth abgestelltes Fahrzeug und fuhr auf. Die 19-Jährige fuhr rückwärts aus einer Hofeinfahrt im Kirchweg aus und rammte einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Nissan. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei etwa 6000 Euro.