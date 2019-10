Auf geparkten Pkw gefahren - Rippenbruch

Ein Gesamtsachschaden von 25 000 Euro entstand am Sonntagvormittag bei einem Unfall, bei dem ein 81-jähriger Mann eine Rippenfraktur erlitt. Er war mit seinem Opel am Marktplatz aus der Grundstücksausfahrt der dortigen Kirche herausgefahren und wollte nach links in Richtung Kronacher Straße fahren. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme fuhr er jedoch geradeaus gegen einen gegenüber der Einfahrt geparkten Pkw. Der angefahrene Skoda rollte durch den Zusammenstoß gegen eine Mauer. Der verletzte Unfallverursacher wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Lichtenfels gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.