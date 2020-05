Was lange Zeit nicht möglich war, will jetzt endlich nachgeholt werden: Biergarten-Besuche! Natürlich kann man den Weg dorthin auch anders zurücklegen, aber bestimmt nicht moderner. Mit einem Segway unterwegs sein wollte auch ein Senior aus Michelau und probierte das spontan einmal aus. Das Foto entstand im Rahmen der Vorbereitungen auf die große Ausstellung in Kooperation zwischen dem Foto-Club Michelau und dem BRK-Mehrgenerationenhaus (MGH), die im Oktober eröffnet werden soll. MGH-Leiter Frank Gerstner: "Getreu dem Motto ,Senioren und Technik‘ bringen wir die Ausstellung nicht nur zu uns ins Haus, sondern gleichzeitig auch in unsere Online-Galerie." Foto: Birgit Kirster