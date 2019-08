Vom 9. bis 11. August wird im Herzogenauracher Ortsteil Welkenbach wieder Kirchweih gefeiert. Der Gebirgsverein "Loisachthaler" freut sich darauf, die Gäste in seinem Vereinsheim bewirten zu können.Gestartet wird am Freitag ab 10 Uhr mit einem Kesselfleischessen. Um 19.30 Uhr sticht Bürgermeister German Hacker das erste Fass an und Ingo Singer mit seinen "Heckenmusikanten" sorgt für gute Unterhaltung. Ab 22 Uhr übernimmt dann DJ "B. Brodi" mit Musik, die vor allem das jüngere Publikum ansprechen soll.Am Samstag holen die Ortsburschen den Kirchweihbaum und stellen ihn um 14 Uhr vor dem Vereinsheim auf. Anschließend findet ein Kinderflohmarkt statt. Ab 19 Uhr bringen "Dingl, Dangl & Friends" die Besucher mit Stimmungs- und Tanzmusik in Schwung.Am Sonntag beginnt der Festgottesdienst um 9.30 Uhr. Es schließen sich ein Weißwurstfrühschoppen und das Mittagessen an. Ab 13 Uhr gibt es natürlich auch wieder Kaffee und Kuchen. Zum Ausklang spielt Emmi Weiß fränkische Musik.Am Samstag und Sonntag gibt es ein Kinderprogramm mit Hüpfburg, Bierkastenrutsche und mehr. red