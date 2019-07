Die Dorfgemeinschaft Stücht lädt zur Kerwa am Dorfplatz von Samstag, 13., bis Montag, 15. Juli, ein. Am Samstag werden ab 17 Uhr Makrelen gegrillt. Sonntags ist ab 10 Uhr durchgehend Festbetrieb bis in den Abend. Mittags werden Schäufele serviert. Zum Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. Am Montag werden ab 17 Uhr Brotzeiten angeboten. Für Speisen und Getränke ist also an allen drei Tagen gesorgt. Die Dorfgemeinschaft Stücht freut sich auf zahlreichen Besuch. wo