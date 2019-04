Stadt und Landkreis Bamberg beteiligen sich auch in diesem Jahr wieder am Stadtradeln, einer bundesweiten Aktion des Klimabündnisses der europäischen Städte. Ziel ist es, den Radverkehr in den Kommunen zu fördern und möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen. Jeder Einzelne kann hier seinen Beitrag zum lokalen Klimaschutz leisten, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus.

Die Zahlen aus dem letzten Jahr belegen: Fahrradfahren wird immer attraktiver. Das letztjährige Stadtradeln brachte wiederum Rekordzahlen - zum zehnten Mal in Folge. 886 Kommunen mit knapp 300 000 Radlern nahmen deutschlandweit an diesem Wettbewerb teil. Fast 60 Millionen Kilometer wurden klimaschonend mit dem Fahrrad zurückgelegt. In Stadt und Landkreis Bamberg radelten die Teilnehmer im vergangenen Jahr über 311 000 Kilometer (2017: 228 000). In der Stadt Bamberg legten 900 Teilnehmer in 61 gemeldeten Teams über 175 000 Kilometer zurück, darunter drei Schulen mit insgesamt 20 Schulklassen inklusive zweier Lehrerteams, die über 42 000 Kilometer radelten. Im Landkreis schafften 522 Radler in 35 Teams knapp über 136 000 Kilometer.

Vom 20. Mai bis zum 9. Juni sollen heuer wieder möglichst viele Wege im Team mit dem Rad zurückgelegt werden. Dabei ist es egal, ob das Rad zur Arbeit oder in der Freizeit benutzt wird. Teilnahmeberechtigt sind der Mitteilung zufolge alle, die in Stadt und Landkreis Bamberg wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen.

Ab sofort sind Online-Anmeldungen für die Stadtradeln-Kampagne 2019 wieder möglich. Die Anmeldungen können online unter der Adresse www.stadtradeln.de/bamberg/und www.stadtradeln.de/landkreis-bamberg/ erfolgen. Für Rückfragen steht das Organisationsteam der Stadt (Telefon 0951/871718 oder E-Mail bamberg@stadtradeln.de) und des Landkreises Bamberg (Telefon 0951/85521 oder E-Mail landkreis-bamberg@stadtradeln.de) zur Verfügung. red