Der Radsportverein Forchheim veranstaltet am Samstag, 21. April, eine gemütliche Radtour für die ganze Familie. Treffpunkt ist am Aldi-Parkplatz in der Bayreuther Straße in Forchheim um 14 Uhr. Ab dort geht's auf dem Fränkische-Schweiz-Radweg über Reuth, Kirchehrenbach bis nach Pretzfeld und Unterzaunsbach und wieder nach Forchheim zurück. Je nach Fortschritt und Ausdauer wird unterwegs in einer Gaststätte oder einem Café eine Pause eingelegt. Rückkehr in Forchheim ist zwischen 17 und 18 Uhr vorgesehen. Rückfragen an Klaus Ponner, Telefon 09190/1638. red