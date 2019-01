Unter dem Motto "Auf geht's in die Skiarena" veranstaltet der Turn- und Sportverein Waldfenster seine Büttenabende am Samstag, 16. Februar, Freitag, 22. Februar, und Samstag, 23. Februar, im Pfarrgemeindezentrum. Der Kartenvorverkauf findet bereits am Sonntag, 3. Februar, ab 13 Uhr im Sportheim des TSV statt. sek