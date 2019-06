Auf frischer Tat ertappt

In Schlangenlinien fuhrt am Sonntag gegen 23.30 Uhr ein 30-jähriger Radler einer zivilen Streife in der Annastraße entgegen. Der Polizeibeamte konnte gerade noch rechtzeitig abbremsen und gab sich zu erkennen, woraufhin der Radfahrer auf dem Fußweg seine Fahrt fortsetzen wollte, aber stürzte. Bei der Aufnahme der Personalien wurde bei dem Mann ein Seitenschneider sichergestellt, weshalb der Verdacht aufkam, er habe das Fahrrad gestohlen. Bei einer Nachschau am Fahrradabstellplatz am Bahnhof konnte ein durchgetrenntes Fahrradschloss gefunden werden. Dieses wurde mit dem Tatwerkzeug und dem Fahrrad beschlagnahmt. Alkohol oder Drogen konnten bei dem 30-Jährigen nicht festgestellt werden. Die Fahrweise war auf eine körperliche Beeinträchtigung zurückzuführen.

Der rechtmäßige Eigentümer eines weißen Damenrads der Marke Cyco wird nun gebeten, sich mit der Polizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen.