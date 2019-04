Zwei Workshops für Kinder - "Wie der Hase in den Ofen kam" und "Indiacas filzen" - bietet das Pfalzmuseum Forchheim in den Osterferien an. Wer gerne mit der ganzen Familie auf Entdeckungsreise gehen möchte, kann mit dem Herold der Pfalz auf Ostereiersuche gehen.

In allen Angeboten sind noch Plätze frei, anmelden können sich Interessierte über Telefon 09191/714-327, -384 (Verwaltung), -326 (Kasse) oder an der Museumskasse.

Stolz mit nach Hause nehmen können Kinder ihre farbenfrohen Werke aus dem Workshop "Indiacas filzen" mit der zertifizierten Filzgestalterin Barbara Eichhorn. Mit Schafwolle, Wasser und Seife können die Teilnehmer ein Wurfspiel filzen, das einem Indiaca ähnlich ist. Bitte Kleidung anziehen, die auch nass werden darf. Mitzubringen: ein Handtuch und etwas zu trinken. Der Workshop findet am Dienstag, 16. April, ab 13 Uhr im Gewölbekeller statt (Kinder von sechs bis acht Jahren 13 bis 15 Uhr; Kinder ab acht Jahren 15.30 bis 17.30 Uhr.) Die Teilnahme kostet acht Euro pro Kind plus drei Euro Materialkosten. Eine Anmeldung ist erforderlich.

"Wie der Hase in den Ofen kam" erfahren Kinder ab sechs Jahren am Mittwoch, 17. April, im Pfalzmuseum Forchheim. Die "Bäckerlehrlinge" werden um 9 Uhr mit Bäckermützen, Teigrolle und Schürze bewaffnet und machen bis 11 Uhr eine "Riesenhaserei": Zutaten bereiten, Teig kneten und Formen ausstechen. Die Bäckerei Nagel stellt die Backutensilien.

Mit dem Leiterwagen

Anschließend beladen die Kinder den Leiterwagen des Museums mit den Backblechen und bringen ihre Werke gemeinsam in die Bäckerei zum Ausbacken. Der Kurs mit Agil (Büro für angewandte Archäologie, Bamberg) findet im Gewölbekeller beziehungsweise in der Innenstadt statt und kostet fünf Euro.

Der mittelalterliche Herold empfängt am Ostermontag, 22. April, um 14.30 Uhr die ganze Familie in der Kaiserpfalz: Die Osterführung "Ei und Exponat - Das verrückte Ei" führt auf Ostereiersuche durch das ganze Museum: Wer aufmerksam ist, lernt nicht nur eine Menge, sondern bekommt auch noch so manches Ei mit.

Die Tiere im Pfalzgraben warten ebenfalls in der Osterzeit auf Bewunderer (bis 28. April, 9.30 bis 18 Uhr). Esel, Schafe, Lämmer und Hasen "wohnen" im Pfalzgraben. Der Eintritt ist frei. red