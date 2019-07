Auf Entdeckertour

56 Teilnehmer haben sich an der achten Entdeckungsfahrt der Kolpingsfamilie Garitz durch die Landkreise Bad Kissingen und Schweinfurt beteiligt.

"Nahezu alle Teams haben sich am Nachtreffen und letztlich zur Bekanntgabe der Platzierungen im Kolpingheim Garitz eingefunden". An alle Teilnehmer wurden Urkunden und Erinnerungsfotos verteilt. Die Gewinner Harald und Barbara Vornberger erhielten darüber hinaus den Wanderpokal der Kolpingsfamilie. Der zweite Platz ging an Christopher und Nadine Rest, Sophia und Jona Fuchs. Den dritten Platz belegten Florian, Carolin und Lea Arand. red