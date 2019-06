Auf Englisch durch die Sonderausstellung

Das Stadtmuseum bietet auch für die englischsprachigen Bürger Führungen durch die aktuelle Sonderausstellung "Bewegen! Selbstbild im Wandel" an. Die Ausstellung erzählt die hundertjährige Marketinggeschichte von Herzogenaurach. Was erwarten die Herzogenauracher von ihrer Stadt und was erwarten andere von "Herzo"? Was bedeutet Herzogenaurach für die Bürger? Die Führungen sind im Museumseintritt inbegriffen und bedürfen keiner Reservierung. Termine sind am Donnerstag, 27. Juni, und am Donnerstag, 25. Juli, jeweils um 18 Uhr. Treffpunkt ist im Stadtmuseum am Kirchenplatz 2 in Herzogenaurach.

In Englisch: We offer tours in English through the current special exhibition "Moving! Changing self-perception". The exhibition tells a hundred years of Herzogenaurach's marketing history. Understand what Herzogenaurachers expect from their town, and what others expect from "Herzo". What does Herzogenaurach mean to you? Public tours are free with museum admission and do not require any reservation. Dates on Thursday, 27th June at 18:00 and Thursday 25th July at 18:00. Meeting point is in the city museum on Kirchenplatz 2 in Herzogenaurach. red