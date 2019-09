Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet den Kurs "English Conversation - B1" an. Teilnehmer, die schon einige Zeit Englisch gelernt haben, können nun in entspannter Atmosphäre das Gelernte anwenden. Der Kurs beginnt am Dienstag, 24. September, umfasst zwölf Abende und findet jeweils von 18 bis 19.30 Uhr im Bildungszentrum Wallenfels, VHS-Raum, statt. Die Anmeldung erfolgt über die VHS Kronach, 09261/60600 oder www.vhs-kronach.de. red