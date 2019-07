Termin Samstag, 20. Juli Kosten Der Eintritt zu den Konzerten und die Busfahrten sind für die Teilnehmer kostenfrei. Am Ausgang eines jeden Konzertes wird eine freiwillige Kollekte zur Deckung der Unkosten erhoben. Abfahrtszeiten 10.45 Uhr: Busabfahrt am Parkplatz Aischwiese 11 Uhr: Orgelkonzert in der Christuskirche

11.45 Uhr: Busabfahrt Christuskirche 12 Uhr: Orgelkonzert in der Pfarrkirche St. Georg

12.45 Uhr: Busabfahrt Pfarrkirche St. Georg 13 Uhr: Busankunft am Parkplatz Aischwiese