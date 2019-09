Auf eine Bratwurst mit dem MdB

Wer hat Lust auf einen gemütlichen Grillabend mit MdB Andreas Schwarz (SPD) und dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Jonas Merzbacher? "Wir sind ab sofort im Landkreis Bamberg unterwegs und haben Bratwürste im Gepäck. Wer möchte, lädt uns zu sich nach Hause ein. Während Sie die Bratwürste grillen, unterhalten wir uns über die Probleme in unserer Republik, die Ideen für unsere Region und Ihre persönlichen Baustellen", erläutert Andreas Schwarz in der Pressemitteilung die Idee hinter der Aktion. Wer diese Gelegenheit ergreifen möchte, der meldet sich unter Telefon 0951/51929400 oder via Mail andreas.schwarz.ma04@bundestag.de, um einen Termin zu vereinbaren. red