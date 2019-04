Auf ein Wort mit Körber

Sebastian Körber (FDP) ist seit Oktober 2018 Mitglied des Bayerischen Landtags und sitzt dort dem Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr vor. Der 38-jährige Architekt ist auch Stadtrat in Forchheim und Mitglied des Kreistags. Er und sein Team freuen sich auf regen Besuch seiner ersten Bürgersprechstunde im Abgeordnetenbüro in der Haidfeldstraße 34 in Forchheim. Termin ist am Freitag, 5. April, von 15 bis 18 Uhr. Um Anmeldung unter Telefon 09191/616345 oder E-Mail an sebastian.koerber@fdpltby.de wird gebeten. red