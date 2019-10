Auf ein Wort in der VHS

Die VHS Bamberg Stadt lädt ein zu einer neuen Gesprächsreihe. Bei "Auf ein Wort!" diskutieren Vertreter des städtischen Kulturreferats mit Bamberger Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Kultur und Religion. Passend zum Semestermotto "zusammenleben. zusammenhalten" soll der Austausch im Vordergrund stehen: spannende Gespräche von Menschen, die etwas zu sagen haben. Den Auftakt macht am Donnerstag, 10. Oktober, um 17 Uhr Thomas Riegg, VHS-Programmbereichsleiter, mit "Kultur und Kunst". Zu Gast ist der Bildhauer Albert Ultsch. Das Gespräch findet im Alten E-Werk, kleiner Saal, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

Die weiteren Termine: "Auf ein Wort! Kultur und Theater" mit VHS-Leiterin Anna Scherbaum - im Gespräch mit Regisseurin Nina Lorenz am Donnerstag, 14. November, 17 Uhr, Altes E-Werk; "Auf ein Wort! Kultur und Kirche": Bürgermeister Christian Lange im Gespräch mit Domkapitular Norbert Jung am Donnerstag, 16. Januar 2020, 17 Uhr, Altes E-Werk; "Auf ein Wort! Kultur und Musik": Oliver Will (Kulturamt) im Gespräch mit Jérémie Gnaedig (Tage der Performance, SOG - innovative Musik, Franz Kafka e.V.) am Donnerstag, 6. Februar 2020, Altes E-Werk. red