Auf die Vögel hören

In der Reihe "Vogelstimmen zum Lernen" findet am morgigen Sonntag die zweite Vogelstimmenwanderung des Bundes Naturschutz Ebern statt. Die Führung hat Werner Ullmann. Treffpunkt ist der Parkplatz Bahnhofhaltestelle/ehemaliges Pfarrzentrum um 8 Uhr; dort beginnt der etwa zweistündige Rundgang. In den letzten Wochen ist viel Leben in die Vogelwelt gekommen, teilte der Bund Naturschutz weiter mit. Einige Vogelarten haben sogar schon mit dem Brutgeschäft begonnen. Passend zu der Tour des Bundes Naturschutz Ebern zeigt unser Bild den Vogel des Jahres 2019: die Feldlerche. Foto: Gunter Zieger