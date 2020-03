Auf die Trainauer Feuerwehr ist Verlass

Die freiwillige Feuerwehr war laut den Berichten in der Jahresversammlung stets einsatzbereit. Großgeschrieben wird auch das gesellige Beisammensein, das Abwechslung in das Vereinsleben bringt und dieses festigt.

Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Niklas Welscher verlas Schriftführer Andreas Drenda das Protokoll der vergangenen Jahresversammlung. Vorsitzender Welscher blickte in seinem Bericht auf 17 besuchte Feste befreundeter Vereine zurück. Sieben eigene Veranstaltungen stehen zu Buch. Das Barzelt wurde optimiert und ein Dampfstrahlreiniger angeschafft. Die Mitglieder informierte er, dass sich die freiwillige Feuerwehr dem Antrag der Ortsvereine auf Errichtung eines Gemeinschaftshauses angeschlossen habe. Durch sieben Neumitglieder sei der Mitgliederstand auf 124 angewachsen.

Auch für das laufende Jahr seien wieder Besuche zahlreicher Veranstaltungen geplant. Als eigene Veranstaltungen stehen unter anderem der Vatertag, die Kirchweih und der Christbaumverkauf an. Seinen Dank sprach Welscher dem Vorstandsteam für die harmonische und kompetente Zusammenarbeit aus. Ebenso Dank sagte er Bürgermeister Christian Mrosek am Ende seiner Zeit als Bürgermeister für die Unterstützung in allen Belangen.

Kassierer Kevin Fischer gab in seinem Kassenbericht Auskunft über die Finanzen und vermeldete ein finanziell erfreuliches Jahr. Kommandant Michael Göldel bezifferte den Mitgliederstand der Aktiven mit 24. Sechs Übungen wurden durchgeführt.

Zudem fanden drei Großübungen statt. Julia Reisenweber und Niklas Welscher nahmen an der Leistungsprüfung in Mannsgereuth teil und bestanden diese. Zum Ernstfall war es fünf Mal gekommen. Mit Florian Mahr steht ein neues aktives Mitglied zur Verfügung.

Im laufenden Jahr finden die Übungen jeweils am ersten Freitag im Monat statt. Bürgermeister Christian Mrosek befand die freiwillige Feuerwehr als eine "tolle Mannschaft". Er dankte dafür, was ihm in den vergangenen 18 Jahren als Bürgermeister entgegengebracht wurde.

Vorsitzender, Kommandant und Bürgermeister ehrten anschließend Mitglieder für langjährige Treue zur freiwilligen Feuerwehr. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Kevin Fischer, Tobias Fischer-Mahr, Uwe Holewa und Holger Stumpf geehrt; für 20 Jahre Julia Frohna, Daniel Geiger, Turabi Özdemir und Jürgen Schilling; für 25 Jahre Dietmar Biesen und Klaus Welscher; für 30 Jahre Dittmar Kirsten; für 40 Jahre Frank Reisenweber und für 60 Jahre Karl Wagner. che