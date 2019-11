Die Volkshochschule bietet am Montag, 18. November, den Kurs "Braten und Soß'" an. Denn auf die Soße kommt es an. Natürlich ohne Geschmacksverstärker. Beginn ist um 19 Uhr in der Schulküche der Grundschule. Anmeldung unter Telefon 09261/ 60600 oder per Internet unter www.vhs-kronach.de. red