Auf die Klopapierrollen , fertig, los

Selbst in der Corona-Krise, in der Klopapier heiß begehrte Ware ist, sind hoffentlich in jedem Haushalt noch ein paar Klopapierrollen übrig, um gemeinsam kreativ zu werden. Sandra Hager, Gruppenleiterin in der Kindertagesstätte Wiesenthau-Schlaifhausen, hat mit ihrer Tochter vorgebastelt und zeigt ein paar lustige Bastelideen, um die kleinen und großen Kids zuhause bei Laune zu halten. Und das Basteln macht nicht nur den Kindern Spaß, auch die Großen dürfen helfen und mit zu Schere und Pinsel greifen.