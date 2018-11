Auf der Suche nach guten Lehrern

Für ihren Radiobeitrag "Was macht einen guten Lehrer aus?" besuchte eine Journalistin des Bayerischen Rundfunks, Nora Ederer, die Mittelschule Herzogenaurach. Wie es in einer Pressemitteilung der Schule heißt, hatte der bayerische Kultusminister selbst den Bogen hin zu dieser Schule im schönen, aber von München doch etwas fernen Mittelfranken gespannt: Zum ersten Mal überhaupt wurden in der bayeri-schen Staatskanzlei den jeweils zwanzig besten Lehramtsabsolventen eines Jahrgangs in einem Festakt die Ernennungsurkunden überreicht. Einer der dort Ausgezeichneten arbeitet an der Mittelschule Herzogenaurach. Seine begeisterten Erzählungen von daheim wiederum machten einer anwesenden Journalistin, die für den angesprochenen Radiobeitrag recherchierte, klar: "Nach Herzogenaurach? Da muss ich hin!"

Neben Rektor Helmut Nicklas und zahlreichen Lehrerkollegen standen auch einige Schüler dem BR zu der Frage Rede und Antwort, was denn einen guten Lehrer so ausmacht. Der etwa vierminütige Beitrag ist in den kommenden Wochen im Campusmagazin auf Bayern 5 sowie in der Bayern-2-Radiowelt zu hören. red