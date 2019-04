Auf der Suche nach der Küchenschelle

Ab sofort bietet die Hessische Verwaltungsstelle des Unesco-Biosphärenreservats Rhön kostenlose Führungen mit den Rangern an. Gerade erst war eine Führung zu Plätzen, auf denen die Küchenschelle (Foto) wächst. Eine Orchideenführung findet am Weinberg bei Hünfeld am Sonntag, 26. Mai, von 14 bis 17 Uhr, Treffpunkt am Parkplatz Weinberg, statt. Im Juni geht es zu den Kalkmagerrasen bei Nüsttal, Samstag, 29. Juni, 14 bis16 Uhr, Parkplatz Ulmenstein. www.br-rhoen.de Foto: Arkadius Guzy