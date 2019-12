Auf der Suche nach dem richtigen Weg

"Der zweifelnde König Balthasar": So hieß das Krippenspiel, das 17 Buben und Mädchen der Jungschargruppe "All for One" in der vollbesetzten Kirche am am Heiligen Abend aufführten. Balthasar stritt sich mit Melchior und Kaspar über den richtigen Weg. Er vertraute weder dem Stern noch seinen Freunden. So trennten sich im Streit die Wege der Gelehrten. Erst als Balthasar sah, dass es Menschen gibt, denen es schlecht gimg, die aber weiterhin auf Gott vertrauten und an ihn glaubten, änderte er seine Einstellung, folgte dem Stern und versöhnte sich mit Melchior und Kaspar. red