Auf der Suche nach dem richtigen Weg

Joachim Söllner fragte in der Bürgerversammlung, ob die Möglichkeit bestünde in Birnbaum auf der Kreisstraße eine 30er-Zone einzurichten. Bürgermeister Wunder erklärte dazu, dass das sehr schwierig sei, da sich die Verkehrsregeln ändern bzw. das auch Einschränkungen für die Bürger bedeuten würde. Er werde es in Absprache mit dem Landratsamt Kronach und der Polizei prüfen lassen. Es wäre eventuell sinnvoller, Geschwindigkeitsanzeigetafeln zu installieren

Josef Böhnlein erklärte, dass fremde Radfahrer häufig bei seinem Anwesen vorbeifahren und wieder zurückkommen, nachdem sie bemerkt haben, dass sie sich verfahren haben. Er schlug vor, einen Wegweiser aufzustellen. Bürgermeister Wunder erklärte, dass das eventuell so gehandhabt werde.

Stefan Ebertsch regte an, in Birnbaum Richtung Leitsch das Schild "Räum- & Streudienst" zu erneuern. Ferner bat Ebertsch, in der Leitsch beim ehemaligen Sägewerk einen Straßenwegweiser zu postieren, für den Weg nach Birnbaum über Neufang. sd