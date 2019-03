Auf der Suche nach dem Paradies

Im katholischen Gemeinderaum in Haßlach veranstaltet die Katholische Erwachsenenbildung Kronach am Samstag, 30. März, von 13 bis 17 Uhr einen Oasennachmittag. An diesem Nachmittag wird versucht, anhand der Erzählung von Leo Tolstoi "Wo ist das Paradies?" nach dem Paradies im eigenen Leben zu suchen. Vertieft wird dies im Gespräch, in Texten, Bildmeditation und Tänzen. Schriftliche Anmeldungen nimmt Maria Hausmann entgegen. Nähere Informationen sind im Flyer, der in der Stadtpfarrkirche St. Johannes in Kronach am Schriftenstand aufliegt, zu finden. Anmeldungen zu diesem Oasennachmittag in Haßlach sind bis spätestens 20. März möglich. red