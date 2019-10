Auf der Suche nach dem Himmelreich

Die zehnte Staffel des Kinderabenteuerlandes beginnt am 20. Oktober in der Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer in Kronach. Eine spannende Reise wartet auf eine Gruppe von Kindern und eine Astronautin. Forscher haben beinahe alle großen Fragen der Menschheit geklärt. Doch einige Fragen, wie "Warum sind wir auf der Erde? Wie sieht das Himmelreich aus?" Daher macht sich die Astronautin auf den Weg, diese Fragen zu beantworten. Hierbei wird sie viel über sich selbst und die biblische Botschaft erfahren. Doch was hat die Gruppe von Kindern, die "Himmelsstürmer", damit zu tun? Schafft es die Astronautin, die Frage zu beantworten? Am Sonntag, 20. Oktober, um 10.30 Uhr machen sich die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen im Gottesdienst auf den Weg, der großen Frage nachzugehen. Bereits ab 10 Uhr sind alle Kinder zur Spielstraße ins Pfarrzentrum eingeladen. red