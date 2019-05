Am Feiertag Christi Himmelfahrt, 30. Mai, findet die Vogelstimmenwanderung des Singvogel-Schutzvereins Förtschwind statt. Einladung dazu ergeht an alle Vogel- und Naturfreunde. Treffpunkt ist vor dem Feuerwehrhaus in Förtschwind um 6 Uhr. Nach der Wanderung wird zum Frühschoppen im Feuerwehrhaus eingeladen. red