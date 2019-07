Auf der Spur der Räuber in der Grethelmark

Kutschfahrten Hock und Karpfenland-Gästeführerin Christiane Kolbet laden am Sonntag, 7. Juli, um 15 Uhr zu einer erlebnisreichen Kutschfahrt in die Grethelmark ein. Die Teilnehmer erfahren spannende Geschichten über den Poltergeist von Kieferndorf, die Räuber in der Grethelmark und die Schatzgräber von Nainsdorf. Nach der Kutschfahrt gibt es eine Drei-Gänge-Menü. Start ist am Restaurant "Aischblick" in der Großen Bauerngasse 88 a. Anmeldungen sind erbeten bei Hock unter Telefon 0157/75743608. red