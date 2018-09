Auf der Spur der Przewalski-Pferde

Bei einer geführten Tour am kommenden Samstag, 22. September, von 14 bis 17 Uhr geht es im Naturschutzgebiet Tennenloher Forst zu den Urwildpferden. Gebietsbetreuerin Wiebkea Bromisch und Gitta Jahns (Przewalski-Revierleiterin des Tiergartens Nürnberg) plaudern dabei aus dem Nähkästchen. Die beiden Fachfrauen verraten, warum die urtümlichen Pferde keinen Stall brauchen, ob sie die Vorfahren unserer Hauspferde sind, was es mit dem "wandelnden Winterschlaf" auf

sich hat - und noch vieles mehr. Für die Tour werden wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk und eventuell ein Fernglas benötigt.

Treffpunkt ist der Parkplatz an der Kurt-Schumacher-Str./Ecke Weinstraße. Anmeldungen nimmt die Gebietsbetreuung bis Donnerstag, 20. September, unter 09131/6146345 oder per Mail an gebietsbetreuung.sand@lpv-mfr.de entgegen. Foto: privat