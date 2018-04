Adelsdorf 18.04.2018

Auf der Spur der Adelsdorfer Juden

Am Sonntag, 22. April, um 15 Uhr bietet Gästeführerin Christiane Kolbet einen rund 90-minütigen Rundgang zur Geschichte der Juden in Adelsdorf an. Treffpunkt ist am Schlosstor, Hauptstraße 4. Ein geri...