Auf der Montessori-Schule bis zur zehnten Klasse

Am Dienstag, 10. März, findet um 19.30 Uhr ein Informationsabend über die weiterführende Montessori-Schule statt. Schwerpunkt des Infoabends in der Schule, Lohhofer Straße 32 in Herzogenaurach, ist die Umsetzung der Pädagogik Maria Montessoris, die die Bedürfnisse der Jugendlichen in den fünften bis zehnten Klassen berücksichtigt. Das teilt Susanne Hehn mit, die Vorsitzende des Montessori-Trägervereins Herzogenaurach.

Pädagoginnen stellen dabei sowohl die Grundlagen der montessorischen Pädagogik für Schüler von elf bis 18 Jahren als auch neueste Ergebnisse aus der Hirnforschung dar. Diese Erkenntnisse zum Lernverhalten Jugendlicher führen in der Sekundarstufe unter anderem zur Umsetzung der sogenannten "Schule des sozialen Lebens" mit der Schülerfirma und dem Bauwagenprojekt, die die speziellen Anforderungen der Jugendlichen an ihre Lebens- und Lernwelt im Schulalltag berücksichtigt.

Neben unterschiedlichen Zweigen (Technik, Wirtschaft und Soziales) wird Spanisch als zweite Fremdsprache angeboten. Die Montessori-Schule bereitet sowohl auf den Quali als auch auf den Mittleren Bildungsabschluss vor. Anschließend können die Jugendlichen ihren Weg an der Montessori-Fachoberschule in Nürnberg, einer anderen Fachoberschule oder an staatlichen Gymnasien fortsetzen und die fachgebundene oder allgemeine Hochschulreife erlangen.

Es wird im Schuljahr 2020/2021 eine zusätzliche Klasse geben, so dass auch Anmeldungen von Schülern aus anderen Grundschulen berücksichtigt werden können. Interessierte Viertklasseltern sind zu der Informationsveranstaltung eingeladen. Weitere Infos gibt es unter www.monte-herzo.de. red