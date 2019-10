Auf der Mauer auf der lauer?!

Immer donnerstags können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 26. September 2019 ist BURGLAUER.

Burglauer ist eine Gemeinde und liegt in Unterfranken, im Landkreis Rhön-Grabfeld und ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Bad Neustadt an der Saale. Die Gemeinde liegt sehr grün mit vielen Wäldern und Feldern. Östlich der Gemeinde fließt die Lauer durch den Wiesengrund. Das Highlight der Gemeinde, ist ganz klar die Umgebung der Rhön: Die Rhön bietet eine einzigartige grüne Landschaft mit einer Vielzahl an Ausflugszielen. Bestens geeignet zum wandern oder entspannen.

Gewinner

18 fleißige Rätsler haben auf der inFranken.de Facebookseite mitgemacht und ihre Antworten in die Kommentare gepostet. Wir freuen uns über jede einzelne! Vielen Dank!

Fast alle Rätlser lagen mit Burglauer richtig. Der ein oder andere war sich nicht sicher, ob es sich nicht vielleicht doch um Burg Katzenstein oder Burg Lauenstein suchen.

Unter den korrekten Antworten wurde der Gewinner ausgelost: Nutzer "Stefan Oester" hat das stylische Notizbuch und den USB-Stick gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Der Gewinne möge seine Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)

Für alle, die dieses Mal leider nicht gewonnen haben: Morgen wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)