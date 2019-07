Auf der Kreuzung krachte es

Ein VW-Fahrer fuhr am Dienstag auf dem Ostring in Fahrtrichtung Bad Bocklet, während ein Seat-Fahrer die Kreuzung von der Kissinger Straße her stadteinwärts mit seinem Fahrzeug überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß auf Höhe Bergmannstraße. Warum beide Fahrzeuge gleichzeitig in die Kreuzung einfuhren, konnte nach Polizeiangaben vor Ort zunächst nicht geklärt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 zu melden. pol